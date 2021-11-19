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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الهندي يكشف عن موقف تعرض له خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة

أجيت جوبتيه، السفير
أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة

روى أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، عن أحد الموقف التي حدث معه بـ فندق العلمين، قائلا: كنت في زيارة عمل لمدينة العلمين الجديدة، وخلال فترة إقامتي بفندق العلمين وجدت أن الفندق يقوم بعرض مسلسلات هندية، وهذا دليل كبير على احترام الشعب المصري للثقافة الهندية.

 

وفيما يخص السياحة الهندية لـ مصر، أوضح أن عدد السائحين الهنديين تضاعف قبل أزمة كورونا، متابعا: عام 2018 شهد وجود 130 ألف سائحا، ولكن وباء كورونا أثر على هذا الأمر.


وأضاف جيت جوبتيه، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": الشعب الهندي في زيارة الآثار المصرية، ونحن نعمل على ذلك الأمر من خلال الاعتراف بلقاح مشترك بين البلدين وشهادة لقاح مشتركة.

 

وأكد على أن مصر والهند يجمعهما تعاون عسكري مستمر منذ عقود، متابعا:  الفنيين المصريين والهنديين قاموا بصناعة طائرة محاربة وبعض النماذج الحربية ما بين عامي 1950 و1960.

 

وأوضح أن هناك تعاون عسكري قوي بين البلدين، كما أن الهند تشرفت بزيارة وزير الدفاع المصري أكثر من مرة، كما أن هناك تبادل دراسات واضح بين الهند ومصر.


وأضاف: هناك تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والهند، كما أن قناة السويس شهدت مرور العديد من السفن الهندية الحربية الفترة الماضية للتدريب مع السفن البحرية المصرية.

 

السفير الهندي العلمين الجديدة السياحة الهندية كورونا أجيت جوبتيه اخبار التوك شو

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