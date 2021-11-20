خفف أعباؤهم و رفع أسعار بعض المحاصيل.. الفلاحين في عيون الرئيس السيسي

فى ظل معاناة الفلاح وما يعانيه من عدم تحقيق ربح من ناحية وارتفاع المستلزمات الزراعية من ناحية أخرى ، واستمرار هذا الوضع م عبر سنوات حتى جاء الرئيس السيسي لينصر الفلاحين ويخفف من أعباؤهم من خلال زيادة أسعار بعض المحاصيل من الفلاح ، وعلى رأسهم القمح ، والقطن ليكون حافز لهم على مزيد من التقدم والازدهار

وخلال التقرير التالي نرصد بعض المحطات التي نصر فيها الرئيس السيسي الفلاح وحدد له سعر شراء يضمن له الربح الجيد .



وشهد القطاع الزراعي العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة طبيعية لما يوليه الرئيس من أهمية كبيرة لهذا القطاع، حتى أن هذا القطاع نال نصيب الأسد من الإنجازات باعتباره يمس الأمن الغذائي القومي، كما استطاعت القيادة السياسية بالتخفيف من أعباء الفلاحين ودعمهم.

- رفع سعر شراء أردب القمح :



وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بقيمة 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان .









وزادت سعر أردب القمح عن العام الماضي بواقع 100 جنيهًا ليحقق هامش ربح جيد للفلاح ، وليشجعهم على زيادة زراعته باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية .



- زيادة سعر شراء القطن لأول مرة منذ سنوات :



تشهد أسعار القطن هذا العام قفزة كبيرة، ستعود على المزارعين بمكاسب كبيرة، تشجعهم على زيادة المساحات من المنزرعة من الذهب الأبيض خلال السنوات المقبلة.



حيثُ واصلت أسعار القطن ارتفاعها زيادة جديدة بلغت 100 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحري لصنف ” جيزة 94 “، بعد أن وصل سعر القنطار 5000 جنيه في مزاد كفر الشيخ، مقابل سعر القنطار البالغ 4900 جنيه في مزاد علنى .



يذكر أن نظام نظام شراء القطن من المزارعين تغير خلال العقدين الماضيين، فقبل عام 94 كان النظام تعاونيا بحيث تشترى الحكومة القطن من المزارع، لتتولى تسويقه سواء ببيعه لشركات الغزل والنسيج المصرية أو بتصديره إلى الخارج. ولكن منذ سنة 94 وحتى عام 2018 كان هناك نظام التجارة الحرة للقطن وفيه كانت تقوم الشركات الخاصة بشراء القطن من الفلاحين وظهر خلال تلك الفترة مجموعة كبيرة من المساوئ من أهمها زيادة الخلط فى أصناف القطن مما يؤدى إلى عدم نقاوتها وهو ما ألحق أضرارا بمنتج استراتيجى للدولة.



تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير

إن المشتغلين بالقطاع الزراعي كانوا يعانون من نقص السولار، وانقطاع الكهرباء المتكرر والذي أدى إلى شلل في معظم الخدمات الزراعية، كما وحظرت الكثير من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية وارتفعت الأسعار محليا، ولكن فور تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم دبت الحياة في القطاع الزراعي من جديد، وتوفرت الخدمات والمستلزمات الرئيسية لإتمام العمليات الزراعية المختلفة ، وتحركت مصر علي كل المحاور حتى وصلنا بعد مرور 7 سنوات فقط إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من كافة الخضروات والفواكه وتحقيق فائض تمثل في تصدير نحو 5.2 مليون طن من الخضروات سنويا.