مصر تشهد إنجازات جديدة في التنمية العمرانية.. إليك التفاصيل

عرضت قناة “ الأولى ” تقريرًا مفصلًا عن التنمية العمرانية في مصر .



أفاد التقرير ، أنه استكمالا لتجربة مصر الاستثنائية في تجربة مصر الاستثنائية في التنمية العمرانية، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرا يرصد تقدم القاهرة 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي لعام 2021.



وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إنجاز جديد للتنمية العمرانية في مصر»، حيث صعدت مصر إلى المرتبة التاسعة والخمسين مقارنة بالمرتبة الرابعة والستين خلال عام 2020.



ويضم مؤشر المدن العالمي 156 مدينة على مستوى العالم ويتم تصنيف المدن فيها على 5 محاور رئيسية وجاءت القاهرة في المرتبة الثالثة عربيا من بين 20 مدينة شملها المؤشر، وجاءت في المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي من بين 14 مدينة شملها المؤشر.



وعملت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية على إعادة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث والارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية.

