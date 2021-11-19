ليالي لبنان من الحلويات اللبنانية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها وتناولها في المطاعم والكافيهات نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ.

وقدمت الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ليالي لبنان في المنزل.

مقادير ليالي لبنان:



3 كوب قشطالية

1 كوب ماء

1 كوب لبن بودرة

3 ملاعق سكر

3 ملاعق زبدة

1 ملعقة نشا

1 كوب ماء

3 ملاعق ماء ورد

ماء زهر

4 فصوص مستكة

3 حبات موز

ملعقة صغيرةعصير ليمون

مقادير القشطاليه:

علبة حلاوة شعر

5 شرايح توست

1 كوب بودرة حليب

1 كوب ماء

1 ملعقة نشا

3 ملاعق سكر

3 ملاعق ماء ورد

ماء زهر

لوز

فستدق للتزيين



طريقة تحضير ليالي لبنان:



- ضعي السكر والماء في وعاء على النار حتى يغلي الماء

- اضيفي الزبدة والنشا وماء ورد وماء زهر، لتصبح مهلبية تستخدم كطبقة أساسية في حلو ليالي لبنان.

- في وعاء أخر ضعي ايضا ماء وسكر وشرائح التوست على النار حتى تغلي، مع إضافة ملعقة من كل من ماء الورد وماء الزهر، لعمل القشطة التي ستسخدم كطبقة ثانية من ليالي لبنان

- أخيرا ضعي طبقة من المهلبية واتركيها حتى تبرد ثم ضعي طبقة من القشطة وفوقها قطعة من الحلاوة الشعر وزينيها بالمكسرات وقدميها باردة