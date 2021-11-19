الشباب والرياضة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يختتمان معسكرات الابتكار وريادة الأعمال

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة معسكرات للابتكار وريادة الأعمال لبرنامج القيادات الشبابية على المستوى الإقليمي (YLP)، والتي نفذتها الوزارة خلال الفترة من (16- 20) نوفمبر 2021 والذى يهدف إلى بناء جيل من القادة الشباب والمفكرين والمبدعين وصانعي التغيير في المنطقة العربية وتهيئة بيئة للشباب والبنات في المنطقة العربية تمكنهم أن يزدهروا كفاعلين فى المجتمع، وتمكينهم من تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال القيادة، والابتكار الاجتماعي، وتنظيم المشاريع، والتكنولوجيا.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة نحو تمكين الشباب وجعلهم رواد أعمال مبتكرين في شتي المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع علي نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ومَقدرة الشباب علي إقامة وإدارة مشاريع تساهم في تقدم المجتمع المصري بما يتوافق مع تحقيق رؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة.



وقد قام اللواء إسماعيل الفار – وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والاستاذة الدكتورة عبير شقوير - مساعد الممثل الانمائى للأمم المتحدة ورئيس فريق الابتكار والنمو الشامل بتكريم الشباب أصحاب أفضل (19) فكرة وذلك بحضور الأستاذة نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب وممثلى الوزارة والبرنامج الانمائى والجهات الشريكة شركة سورينا ومؤسسة دندرة

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ (17) معسكر ابتكار وريادة اعمال استفاد منها نحو (520) شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر نتج عنها (105) فكرة تم تصفيتها الى (19) فكرة.



هذا وسيتم عقد تسابق بين هذه الأفكار لاختيار افضل (3) أفكار للتمثيل على المستوى الإقليمي والدولي.