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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار وزير التضامن تكشف عن تفاصيل مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة رامونا كنعان  مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك ، إن  حملة " بالوعي مصر بتتغير للافضل " بدأت بالفعل في سوهاج  من 8 أيام وستستمر لمدة 14 أيام .
 

وأضافت رامونا كنعان خلال مداخلتها الهاتفية المذاعة على فضائية " اكسترا نيوز" ، أنه في خلال 8 أيام تم إنجاز أكثر من 12 ألف سيدة وتم تقديم لهم خدمات مباشرة، مضيفة أنه اليوم أصبح لدينا 12 خدمة نقدمها للمواطنين.
 


وتابعت  مستشار وزير التضامن ، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهى المرحلة التجهيزية يوم 24 نوفمبر وسيحدث تحسين لجميع البيانات ، متابعةً أنه من أهم الخدمات التي تم التركيز عليها وهى الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوجيهات من الوزيرة.


وارد فت : أن الخدمة الثانية وجود تكافل وكرامة على الأرض لحل بعض المشكلات في الوقت نفسه ، حيث يتم استقبال  حوالي 1000 حالة يوميًا .

 

وفي سياق آخر، قال مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن مبادرة حياة كريمة ينشق منها قسمين، الأول هو بناء المؤسسات والمدارس وتقديم الخدمات الأساسية لأهالي أسيوط، والقسم الثاني الذي تحمله وزارة التضامن الإجتماعي على عاتقها هو عمل بناء الوعي لدى الناس، تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج.
 

وأشار إلى أن بناء المؤسسات لايصلح إلا ببناء البشر، ولن نصل إلى التنمية الحقيقية إلا بنشر الوعي ومن هنا أطلقنا حملة تحت مسمى "بالوعي مصر تتغير للأفضل" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في 7 مراكز بمحافظة أسيوط.


وأضاف مجدي نجيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن الحملة تقدم مجموعة من الخدمات تستهدف في الأساس المرأة المصرية من سن 18 لــ سن 48 ومن هذه الخدمات خدمات الصحة الإنجابية وخدمات التمكين الاقتصادي من خلال تنمية المهارات والمشروعات وخدمات الحضانات والتوعية إلى خطورة زواج الأطفال.

 

مصر التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة وزارة التضامن الاجتماعي اخبار توك شو

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