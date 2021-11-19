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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث العمرانية تنجح في إعادة هاتف صحفي بعد سرقته بنصف ساعة

صدى البلد

تمكنت مباحث قسم العمرانية من إعادة هاتف تم سرقته من صحفي بدائرة القسم في أقل من نصف ساعة بعد حادث السرقة.
ونجح معاون مباحث قسم العمرانية النقيب بدر محمد حسن في القبض على السارقين وهم ثلاثة أشخاص يستقلون توك توك ويقومون بسرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة.


وكان الصحفي أحمد زغلول، مساعد رئيس تحرير روزاليوسف، قد تعرض لسرقة هاتفه أثناء مروره بسيارته بدائرة القسم، حيث تم مغافلته من جانب أحد المتهمين، في حين قام أخر بسرقة الهاتف من داخل السيارة، وكان في انتظارهما ثالث يقود توك توك، حيث قاموا بسرقة الهاتف ولاذوا بالفرار.


وقام النقيب بدر محمد حسن، معاون مباحث قسم العمرانية بمطاردة المتهمين ، وتمكن من إلقاء القبض عليهم في أقل من نصف ساعة من عملية السرقة، وقد تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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