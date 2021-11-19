فحص وعلاج 1498مواطنا في أبو سمبل السياحية ومكافحة الحشرات الضارة بعزب كيما

شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية شمال أسوان تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين حيث نجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقد توازى مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة .

وأقرأ أيضاً:

وناشدت الدكتورة مروة محمود المواطنين بضرورة الإلتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافى لدغات هذه الحشرات والتي من بينها تجنب المشى ليلاً أو فى الأماكن المظلمة قدر الإمكان ، بجانب تجنب الإقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة ، وكذا تجنب السير دون إرتداء أحذية ولاسيما بالنسبة للأطفال ، مع ضرورة إرتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التي بها مخرات للسيول ، وهو الذى يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغة بأحد هذه الحشرات ، والذهاب فوراً لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الأمصال حيث أنه في خلال ساعات معدودة ستسقر الحالة وتكون بأمان وبصحة جيدة .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة تعديات بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمدينة ناصر بمساحة إجمالية 200م وذلك تحت إشراف العميد عادل شرشر رئيس المدينة وبقيادة رئيس حى جنوب وبمشاركة المهندسين والفنيين بالوحدة المحلية ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

حيث يأتي ذلك إستمراراً للجهود التنفيذية المبذولة يومياً لفرض هيبة الدولة والتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة أو الزراعية والبناء المخالف وبناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

فيما إستكمل فريق وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى جولاته الميدانية لتفقد الموقف التنفيذي بمشروعات التطوير الجارية بقرية المنشيه الجديدة بمركز كوم أمبو حيث أكد المهندس ناجح مصطفى بأن الجولة الميدانية تضمنت تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة المنشية شرق الإبتدائية بنسبة تنفيذ 100% ومن المقرر إستقبال الطلاب فيها مطلع الشهر المقبل ، بجانب تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى ومدرسة المنشية الجديدة الثانوية والذى بلغت نسبة التنفيذ فيهما إلى 80% ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى الترعة الشرقيه الذى يربط القرية الرئيسيه بتوابعها ويوفر طريق بديل للسيارات والمارة مع رفع كفاءة الكوبرى القديم .

القوافل الطبية بأسوان

مكافحة الحشرات الضارة بأسوان

مكافحة الحشرات الضارة بأسوان

مكافحة الحشرات الضارة بأسوان