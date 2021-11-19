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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة للإشراف على إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرى لضبط النباشين والسيطرة على مخازنهم بنطاق حى جنوب ، مع مصادرة المعدات والمكابس للحفاظ على ما يتم بذله من جهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة وذلك طبقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان . 

فيما شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية، شمال أسوان تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين حيث نجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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وقد توازى مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة .

وناشدت الدكتورة مروة محمود المواطنين بضرورة الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافى لدغات هذه الحشرات والتي من بينها تجنب المشى ليلاً أو في الأماكن المظلمة قدر الإمكان ، بجانب تجنب الاقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة ، وكذا تجنب السير دون ارتداء أحذية ولاسيما بالنسبة للأطفال ، مع ضرورة ارتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التي بها مخرات للسيول ، وهو الذى يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغة بأحد هذه الحشرات ، والذهاب فوراً لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الأمصال حيث أنه في خلال ساعات معدودة ستسقر الحالة وتكون بأمان وبصحة جيدة .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمدينة ناصر بمساحة إجمالية 200م وذلك تحت إشراف العميد عادل شرشر رئيس المدينة وبقيادة رئيس حي جنوب وبمشاركة المهندسين والفنيين بالوحدة المحلية ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حيث يأتي ذلك استمرارا للجهود التنفيذية المبذولة يومياً لفرض هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة أو الزراعية والبناء المخالف وبناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

فيما استكمل فريق وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى جولاته الميدانية لتفقد الموقف التنفيذي بمشروعات التطوير الجارية بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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