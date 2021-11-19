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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إلا تلك الحالات

خبيرة: كريم بينكي يعمل على تصحيح مشاكل البشرة

صدى البلد

تحدث الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، عن مميزات كريم بينكي، قائلة إن سعره اقتصادي ومصرح من وزارة الصحة المصرية، كما أنه يعمل على تصحيح عيوب البشرة.

 

وأضافت "دينا أبو السعود" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يساهم في إزالة التجاعيد والهالات السوداء والنمش، ولا يعمل على علاج الأمراض المناعية، مثل الذئبة الحمراء والبهاق.

 

وشددت على أن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية مثل الشاي الأخضر والعرقسوس والتوت البري وفيتامين سي وغيرها من المكونات.

وفي سياق آخر، لفتت دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة أنواع البشرة، ونصحت بعدم وضع الفتيات المزيد من مساحيق التجميل واستبدالها بكريم بينكى لاحتوائه على زبدة شيا، كاكاو، مادة السيلانين التى تعمل على تقشير البشرة وإزالة الطبقات الميتة والبقع.

 

وتابعت دينا أبو السعود، أن هناك نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة، منوهة بأنه توجد صابونة زيت جنين القمح صالحة للبشرة الحساسة، ولكنها غير مفيدة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة . 

 

كريم بينكي دينا أبو السعود وزارة الصحة الهالات السوداء اخبار التوك شو

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