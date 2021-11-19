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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب التعليم الفني الصناعي يساهمون في مبادرة تجميل الإسكندرية

طلاب التعليم الفني
طلاب التعليم الفني يشاركون في مبادرة اسكندرية أجمل

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمشاركة الفعالة لـ 160 طالب من طلاب 4 مدارس من مدارس التعليم الفني الصناعي بإدارة وسط التعليمية في تجميل ودهان بعض الشوارع  بالمحافظة. 

 

يأتي هذا في ضوء المشاركة  الفعالة لجميع أطياف المجتمع السكندري في المبادراة التي أطلقها المحافظ بهدف تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي؛ تحت شعار "عروس البحر من تاني" والتي تأتي إتساقًـا مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

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وأكد المحافظ أن المبادرة تهدف إلى إشراك المواطنين من كافة الفئات العمرية  وجميع منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتجميل المدينة وتطوير ميادينها  والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة، مضيفًا بأنه سيتم تسخير جميع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانجاح تلك المبادرة حيث أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لإعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وذلك تلبيةً لمطالب أهالي الإسكندرية.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية و التعليم بالمحافظة، إن إشراك الطلاب في المبادرات المجتمعية الفعالة مثل مبادرة "عروس البحر من تاني"؛  يأتي في إطار الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في غرس روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب و تحفيزا لهم للقيام بدورهم تجاه وطنهم ومجتمعهم ، مشيرًا إلى أنَّ الطلاب المشاركين في المبادرة ينتمون لمدارس ( محمد علي الزخرفية ، والشاطبي الميكانيكية والسلام الصناعية ومحرم بك الفنية المتقدمة ).

الاسكندرية التربية والتعليم رؤية مصر 2030 محافظ الاسكندرية مديرية التربية والتعليم التعليم الفني التعليم الفني الصناعي المبادرات المجتمعية

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