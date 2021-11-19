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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإماراتي يمنح سفير اليابان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الامارات
رئيس الامارات

منح الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السفير الياباني لدى الإمارات إكيهيكو ناكاجيما وسام الاستقلال من الطبقة الأولى؛ تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية " وام "، قلد وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السفير الياباني الوسام خلال استقباله له بمقر إكسبو 2020 دبي، معربا عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان في المجالات كافة.
 

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الامارات تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العيد الوطني العماني.. سفير الإمارات : علاقات البلدين في مستويات متقدمة للغاية


من جانبه.. أعرب إكيهيكو ناكاجيما عن بالغ تقديره وشكره للرئيس الإماراتي، مشيدا بالسياسة الحكيمة له والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

رئيس الإمارات اليابان السفير الياباني الشيخ خليفة بن زايد وسام الاستقلال إكسبو 2020 دبي

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