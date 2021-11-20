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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تاتوهات ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل.. فيديوجراف

صدى البلد

تعيش البلوجر ملك عوض ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي حالة من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حسابها على انستجرام، حيث يتابعها 57 ألف شخص، وتحرص على مشاركة متابعيها أبرز وأحدث إطلالتها، فضلًا عن فتح أبواب تشمل النقاش في العديد من الأمور الاجتماعية، والطريفة في بعض الأحيان.

رانيا فريد شوقي: ملتقي بلدنا أكبر دليل على مزج ذوي الاحتياجات الخاصة فى المجتمع

 

حب التاتو

وتُعرف حفيدة وحش الشاشة فريد شوقي، بحبها الشديد لرسم الأشكال المختلفة للتاتوه على أنحاء متفرقة من جسدها، وتحرص مع رسم كل وشم جديد، على مشاركة متابعيها بصورة له، بخلاف اعتيادها عرض الوشوم، التي تضعها على جسدها، لدرجة أن البعض يسأل أحيانا عبر التعليقات عن ما إذا كانت ستغطي جسمها بالكامل بـ«التاتوهات». 


 كانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

ملك عوض الفنانة رانيا فريد شوقي مواقع التواصل الاجتماعي فريد شوقي

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