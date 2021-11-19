أخبار الفن| حمو بيكا يرد علي قرار إيقافه عن الغناء.. وحلا شيحة تنعي شقيقة زوجها بكلمات مؤثرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نوستالجيا.. فريد الأطرش كاد ينهي مسيرة "الشحرورة" الفنية



كان أول لقاء جمع الفنانة صباح بالفنان فريد الأطرش، في لبنان وكانت وقتئذ طالبة في المدرسة وطلبت منه أن يسمع صوتها وكانت الصدمة التى كشفت عنها، معقبة: "سمع صوتي وأنا ساعتها اترعشت وخوفت وكان صوتي نيلة وقالي متنفعيش دلوقتى وخليكي في دروسك".

غادة عبد الرازق تشارك متابعيها إطلالة جديدة... شاهد



نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وحازت على إعجاب كبير.

لقاء العمالقة.. نادر حمدي ينشر صورة لمولوده الجديد مع عمرو دياب



نشر الفنان نادر حمدي، صورة له مع ابنه الرضيع سيف والفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق نادر حمدى قائلا: “دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم #عمرو_دياب والنجم الصاعد #سيف_نادر_حمدي”.

بعد قرار إيقافه عن الغناء.. أبرز تصريحات حمو بيكا



تصدر حمو بيكا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحاته تعليقا على قرار إيقافه من قبّل نقابة المهن الموسيقية في لايف عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

تحسين المعاشات أبرزها.. كيف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفن في مصر؟



حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بالفن ودعم الفنانين من خلال إصداره لأكثر من قرار بهذا الشأن، نستعرض أبرز قراراته من خلال التقرير التالي:

يوم رحيلك كنتي جميلة.. حلا شيحة تنعى علا مسعود بكلمات مؤثرة



قامت الفنانة حلا شيحة، بتوجيه رسالة مؤثرة لشقيقة زوجها معز مسعود، والتي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ منذ أيام.

كتبت حلا شيحة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: "زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهوا عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع اوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول امل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق، حبيبتي يا علا يا ترى ايه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي انا شخصيا شوفته اللي انا لمسته فيكي انك كنتي صاحبة روح طايرة وابتسامة تخطف القلب".

الشاعر تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب



حرص الشاعر تامر حسين، على توجيه رسالة معبرة للهضبة عمرو دياب، وذلك بعد النجاحات الكثيرة التي حققاها معا خاصة أغنية “انت الحظ”.

يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان أسرته بتحبه.. بسمة وهبة تفتح النار على هاني شاكر بسبب مطربي المهرجانات



هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد إيقاف مطربي المهرجانات، ونشرت بسمة وهبة صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام .