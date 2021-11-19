ياسر قمر رئيسا لاتحاد الكرة الطائرة.. و"حمزة" نائبا

فاز ياسر قمر برئاسة اتحاد الكرة الطائرة، فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد لقيادته خلال السنوات الأربع القادمة.



وتفوق قمر على منافسه شريف الشمرلى.



بينما فازت هناء حمزة بمنصب نائب الرئيس، وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.



وتشهد مقاعد العضوية إعادة بسب عدم تحقيق أى من الأعضاء العدد الكافى للنجاح.



واكتمل النصاب القانونى لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير إتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد اليوم، وذلك بحضور 45 من أصل 47 لهم حق الحضور.