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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب سقط من الطابق الرابع بمدرسة في القليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

قررت نيابة كفر شكر فى القليوبية التصريح بدفن جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية.


وأكدت التحريات أن الطالب هو الذي أقدم على إلقاء نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة من أول اليوم الدراسي حيث تفاجئ الجميع بسقوطه من الطابق الرابع.


كما أمرت النيابة باستدعاء اثنتين من هيئة التدريس بمدرسة كفر الشهاوي خاطر بكفرشكر لسماع أقوالهم في المحضر رقم 4915 إداري كفر شكر، وهما "رشا ح ع" و"نهى س ك"، مدرسة حصة العلوم في الصف الثاني الإعدادي ومشرفة الطابق الرابع الذي سقط منه الطالب ولقى مصرعه فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر.


وكان طالب بالصف الثاني الإعدادي قد لقى مصرعه أثناء سقوطه من الطابق الرابع داخل مدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر بالقليوبية حيث جرى نقل الطالب مصابا إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.
وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


فيما قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة حيث كلف هالة عاشور مدير إدارة كفر شكر التعليمية بمتابعة التحقيقات في الواقعة، وبيان سبب خروج الطالب من فصله وسقوطه من الطابق الرابع.

القليوبية كفر شكر محافظة القليوبية مدينة كفر شكر النيابة العامة

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