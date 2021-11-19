بشكل عاجل .. التعليم تصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

وقف المأموريات المفتوحة

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد وافق على إلغاء كافة المأموريات المفتوحة لجميع المعلمين بديوان عام الوزارة، وعودتهم إلى مقر عملهم الأصلي (المدرسة) كإحدى إجراءات سد العجز في أعضاء هيئة التدريس ، وعدم السماح بأي مأمورية إلا بعد العرض على نائب الوزير لشئون المعلمين.

كما وافق وزير التربية والتعليم ، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، لإقرار المأمورية وبحث مدى احتياج العمل لتخصص المعلم القائم بالمأمورية، وكذا بحث أحوال المعلمين المنتدبين لديوان عام الوزارة للموافقة في حالة التقدم بأي طلبات ندب جديدة.

العمل بالحصة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021

شروط التقدم هي:

- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .

- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه



- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .

- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )

- يتم بحث الموقف الامنى للسادة المرشحين عن طريق المديرية .

- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .

وقد بدأ التقديم عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021

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