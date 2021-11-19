عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل : العلاج السريع لمرضى السمنة الحل السحري لإنقاص الوزن..فيديو

دعاء سهيل خبيرة التغذية
دعاء سهيل خبيرة التغذية

قالت دكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنني اطلقت مبادرة “أطفال وشباب بلا سمنة”، مؤكدة أن هناك بعض الحالات يكون لديها دهون حديثة ومن السهل التخلص منها.


وأضافت دعاء سهيل، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية «صدى البلد " تقديم رنا عرفة وممدوح الشناوي، أن البعض يكون نتيجة السمنة لأمراض خطيرة منها السكر والضغط المرتفع إضافة إلى أنه قد يكون خطرا ويؤدي لعدم الإنجاب.

 

وتابعت دعاء سهيل، أنه على المريض عدم إهمال السمنة في البداية، والسعي نحو سرعة العلاج، مؤكدا أن العلاج يكون سهل في البداية.

خفض الوزن ليس سحرًا

وأشارت خبيرة التغذية إلى  أن خفض الوزن ليس سحرًا، ومن خلال معرفة حالة مريض السمنة يتم وصف الكورس العلاجي المناسب، وبالتالي الوصول إلى الوزن المناسب  في وقت قصير للغاية.

 

عدم الإنجاب صدى البلد الوزن خبيرة التغذية المريض

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. الإسماعيلي يهدد مرمى الزمالك بأقدام عبد الرحمن مجدي

ظلمتهم جنسيتهم.. نجوم لن نراهم في كأس العالم 2022

أول سيارتين بيك أب مدمجة تنعش الأسواق منذ سنوات... مقارنة بين فورد مافريك و هيونداي سانتا كروز

أخبار التكنولوجيا.. أزمة في يوتيوب بسبب زر عدم الإعجاب والإعلان الرسمي لهاتف Vivo Y76

أخبار السيارات| أسرع مركبة كهربائية تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج.. وفينفاست تطرح E35 وE36 في معرض لوس أنجلوس

قمر القندس.. "بدر نوفمبر" يزين سماء مصر | الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

جرائم الحي الراقي.. حكاية سفاح "المناطق الحساسة" لنساء المعادي.. نوستالجيا

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

يا عمو الوزير إحنا عندنا 9 سنين.. أطفال ينتفضون ضد صعوبة منهج رابعة ابتدائي|فيديو

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ