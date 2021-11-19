دعاء سهيل : العلاج السريع لمرضى السمنة الحل السحري لإنقاص الوزن..فيديو

قالت دكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنني اطلقت مبادرة “أطفال وشباب بلا سمنة”، مؤكدة أن هناك بعض الحالات يكون لديها دهون حديثة ومن السهل التخلص منها.



وأضافت دعاء سهيل، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية «صدى البلد " تقديم رنا عرفة وممدوح الشناوي، أن البعض يكون نتيجة السمنة لأمراض خطيرة منها السكر والضغط المرتفع إضافة إلى أنه قد يكون خطرا ويؤدي لعدم الإنجاب.

وتابعت دعاء سهيل، أنه على المريض عدم إهمال السمنة في البداية، والسعي نحو سرعة العلاج، مؤكدا أن العلاج يكون سهل في البداية.

خفض الوزن ليس سحرًا

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن خفض الوزن ليس سحرًا، ومن خلال معرفة حالة مريض السمنة يتم وصف الكورس العلاجي المناسب، وبالتالي الوصول إلى الوزن المناسب في وقت قصير للغاية.