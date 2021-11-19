الاتحاد الإفريقي للتشييد والبناء: مصر شهدت طفرة في تنفيذ المشروعات آخر 7 سنوات | فيديو

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي للتشييد والبناء، إنه خلال زيارة وفد من القادة الأفارقة إلى مصر، أبدوا انبهارا كبيرا بالمشروعات التي تتم على أرضها.

وأضاف حسن عبد العزيز، خلال لقاء له ببرنامج “مشروعات مصر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “حنان موج”، أن موريشيوس اهتمت بالأنفاق أسفل قناة السويس، إضافة إلى أنهم انبهروا بالإسكان الإجتماعي لأنه على مواصفات قياسية.

وتابع حسن عبد العزيز، أن اغلب الدول التي تطل على بحار أو محيطات، أبدت اهتماما بمحطات تحلية مياه البحر، والمشاريع الكبرى المرتبطة بها.

أصبحت أسهل

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي للتشييد والبناء، إلى أن العملية الآن أصبحت أسهل في إنشاء الكباري، مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالمشروعات والإنشاءات، ويوجه باستخدام أحدث أساليب البناء بجودة عالية وبتكلفة جيدة.



وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي للتشييد والبناء، أن السبع سنوات الأخيرة بمصر، شهدت طفرة في تنفيذ المشروعات.