استقالة مسؤول بالشرطة الأمريكية دعا لقتل المسلمين

أعلن رئيس نقابة شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية جون كاتازارا، عن استقالته من منصبه وذلك استباقا لقرار بإقالته بعدما دعا على مواقع التواصل لقتل المسلمين.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن استقالة الشرطي جون كاتازارا تأتي بعد اتهامه بنشر سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي شجعت على العنف ضد المسلمين، ونشر تقارير كاذبة ضد كبار الضباط.

وكان الشرطي الأمريكي وصف المسلمين بـ"المتوحشين" معتبرا أنهم يستحقون القتل، ودافع في وقت سابق عن أعمال الشغب في محيط مبنى الكابيتول.

وفي 2017، علق شرطي شيكاغو على مقطع فيديو لامرأة تُرجم بالحجارة قائلا "المتوحشون جميعهم يستحقون رصاصة".

وفي دفاعه عن المنشورات التي دعا فيها لقتل المسلمين، قال كاتازارا بعد جلسة استجواب إنه كان يقصد الأشخاص الذين يدعمون "الشريعة".

وقالت صحيفة "دايلي بيست" الأمريكية إن استقالة كاتازارا ربما أنقذته من الطرد، وسمحت له بالبقاء رئيسا لنقابة شرطة شيكاغو، بعدما تهرب من المساءلة في عشرات الشكاوي حول سوء السلوك خلال حياته المهنية كشرطي.

وفي يونيو 2020، أكد تقرير المكتب المدني لمحاسبة ضباط الشرطة أن سلوكه على مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في خلق مشاكل تؤثر على الحفاظ على الانضباط والانسجام في الإدارة.