مصطفى بكري: الرئيس استطاع توظيف قوة الدولة في البناء رغم التحديات.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادة السياسية قادرة على التعامل مع المتغيرات كافة، مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع توظيف قوة الدولة في البناء على الرغم من التحديات.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن الرئيس السيسي يعلم مشاكل المجتمع المصري، ويسعى جاهدا لحلها.

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي، مقاتل في الميدان، استطاع أن يواجه ويثبت أركان الدولة المصرية، وساعدنا كشعب ووطن في العودة إلى الأمن والإستقرار.

أسقط منظومة الإرهاب

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الرئيس السيسي أسقط منظومة الإرهاب، والتي حذر منها العالم كله، ودعا دائما إلى مواجهته، واستطاع الرئيس السيسي أن يقيم شبكة علاقات متوازنة .