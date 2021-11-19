المغربي DYSTINCT والبلجيكي Bryan MG في عمل مشترك

يُنتظر أن تشهد الساحة الفنية المغربية، خلال الأسابيع المقبلة، طرح ديو غنائي يجمع بين الفنان المغربي إلياس الملقب بـ DYSTINCT والفنان البلجيكي "Bryan MG" تحت عنوان "YA DELLALI - AFRO-ARABE".

واختار DYSTINCT الشهير بمزج الأنواع الموسيقية مع بعضها البعض و"Bryan MG"، العمل على أغنية "يا دلالي" الشهيرة، بطريقة عصرية وجديدة جمعا خلالها بين الأنماط الموسيقية الإفريقية وكذا الأوروبية.

وسيكون الجمهور المغربي على موعد مع طرح هذا العمل الفني، خلال ال 26 من شهر نونبر الجاري، على قناة "DYSTINCT" الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.

حول DYSTINCT

يذكر أن الفنان المغربي، إلياس الملقب بـ “DYSTINCT” أصدر شهر يونيو أول ألبوم له بعنوان “سفري”، بأحد أضخم فنادق مدينة الدار البيضاء، وسط حضور عدد كبير من مشاهير الفن.

وعرف الحفل الخاص بإطلاق الألبوم حضور مجموعة من الأسماء الفنية والإعلامية، من بينها سامية أقريو، وعمر لطفي، ورضوان الأسمر، وفهد مفتخر، وقدم الحفل الإعلامي، رشيد الإدريسي، وهو من تنظيم شركة غول إفيتيت في شخصها حياة جبران.

وأدى الفنان الشاب أغاني الألبوم أمام الحضور، الذي تفاعل مع النوع الموسيقي الجديد الذي مزج فيه بين الموسيقى الغربية والراي، بلغات عديدة وهي العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية.

ويذكر أن "DYSTINCT” أصدر أول أغنية له منذ 4 سنوات، ليشق بعد ذلك مساره بثبات، ودخل قلوب الجمهور في دول عديدة، بينها هولندا، وبلجيكا، والمغرب، وفرنسا، وألمانيا.