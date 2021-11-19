وزارة السياحة والآثار تستضيف أوركسترا فيينا السيفوني في جولة بأهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية

استضافت اليوم، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أوركسترا النمسا السيمفوني، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر لتقديم بعض العروض الفنية بقيادة قائد الأوركسترا العالمي ريكاردو موتي.

وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي قال أن الزيارة شملت جولة للهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، مشيرا إلى أن أعضاء الأوركسترا والذي يبلغ عددهم ٩٠ عضوا، حرصوا على تسجيل زيارتهم للمنطقة بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، حيث أبدى أعضاء الأوركسترا إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي لتلك المقتنيات الفريدة والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بأسلوب عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم والتي تابعوا بشغف عملية نقلها في ابريل الماضي.

كما قاموا برحلة نيلية استمتعوا فيها بجمال النيل الساحر ومناظر القاهرة الخلابة.

وقد استقبل أعضاء الأوركسترا، نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، فور وصولهم مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولي بالورود والهدايا التذكارية، كما تم تقديم مجموعة من النشرات الدعائية عن المقصد السياحي المصري وخريطة لمصر والأماكن السياحية بها.

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