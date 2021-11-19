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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الهيئة: السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية الدكتور أمجد الوكيل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية.


وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية -في مقابلة مع برنامج (حقائق وأسرار) على قناة (صدى البلد) الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري- أن مشروعات الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فقط، وأكد أن الطاقة النووية تعكس مدى قوة الدولة على المستوى الاقتصادية.


وتابع أن التقدم في مجال الطاقة النووية يعكس مدى قوة الاستقرار السياسي للدولة، مؤكدا أن استخدام الطاقة النووية يزيد من التقدم الصناعي في الدولة.


وأضاف الوكيل أن العوامل الجيولوجية كانت وراء اختيار الضبعة مكانا للمحطات النووية، لافتا إلى أن هناك استراتيجية دقيقة للتعامل مع النفايات النووية حيث نحرص أن نتخلص منها بطريقة آمنة، وأشار إلى أن المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها وقد تستغرق من 3 إلى 4 سنوات.


وقال إن روسيا من أكبر دول العالم في انشاء المحطات النووية، مؤكدا أنه تم اختيار روسيا لقدراتها الهائلة في إنشاء المحطات النووية على مستوى العالم.


وأضاف الوكيل أنه نهدف إلى زيادة التوعية لدى الأجيال الجديدة عن الطاقة النووية، مؤكدا أيضا أن علاقاتنا مع العلماء المصريين في الخارج مستقرة للإستفادة منهم، وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية إلى أنه نتواصل بشكل مستمر مع العلماء في الداخل والخارج للاستفادة من خبراتهم.

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