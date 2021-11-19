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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيئة المحطات النووية: الإعلان عن 3 جوائز للأطفال المشاركين في مسابقة الرسومات الكاريكاتيرية.. فيديو

الدكتور أمجد الوكيل،
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أعلنا منذ فترة وجيزة عن مسابقة للأطفال المصريين لابتكار شخصية كاريكاتيرية تعبر عن محطات الطاقة النووية.

 

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسابقة كانت للأطفال من سن 8 سنوات إلى سن 15 سنة، لربط النشء بالطاقة النووية، وزيادة التوعية لدي الأطفال بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنها طاقة خير للبشرية.

 

وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه سيتم الإعلان عن 3 جوائز للأطفال الفائزين وجوائز تميز أخرى للأطفال الذين شاركوا في المسابقة، موضحا أنه هناك إقبالا كبيرا على المسابقة وأكثر من 200 طفل تقدموا حتى الآن برسومات كاريكاتيرية عن محطات الطاقة النووية طبقا لتخيلهم.

 

 إعداد فيلم كرتوني عن الطاقة النووية

وتابع أمجد الوكيل نأمل في إعداد فيلم كرتوني عن الطاقة النووية، من خلال إدخال الشخصيات التي ابتكرها الأطفال في فيلم يعرض على أطفال مصر لزيادة وعيهم، مشيرا إلى أن مصر تتواصل أيضا مع العلماء المصريين في الخارج بشكل مستمر. 

 

المصريين في الخارج كاريكاتير مصطفى بكري الكهرباء توليد الكهرباء

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