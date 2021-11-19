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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمجد الوكيل: إنشاء مركز تدريب إقليمي للطاقة النووية في مصر خاص بالدول الإفريقية والعربية.. فيديو

الدكتور أمجد الوكيل،
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ندرس إضافة محطات نووية جديدة في المستقبل.

 

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في شهر ديسمبر عام 2014 بدأ طرح إنشاء محطة نووية وتم إرسال عروض إلى 5 دول وصارت الأمور بشكل جيد مع 3 دول هم الصين وكوريا وروسيا، لكن الجانب الروسي كان الأسرع والأكثر جدية.

 

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اخترنا التعاون مع روسيا لقدراتها الهائلة في إنشاء المحطات النووية في العالم، وهي تنشئ محطات في 14 دولة حول العالم، وفي الاتحاد الأوروبي والهند وغيرها من البلدان، كما أن روسيا الاتحادية تمتلك جميع عناصر التكنولوجيا النووية.

 

وأوضح أمجد الوكيل أن مصر وقعت 4 عقود مع الجانب الروسي، وهم عقد إنشاء المحطة الأم، وعقد الإمداد بالوقود النووي، وعقد دعم التشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات، وعقد آخر للتعامل مع الوقود.

 

مصر من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مصر من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتملك تاريخا طويلا في التعامل مع الوكالة، مشيرا إلى أن مصر عرضت إنشاء مركز إقليمي للطاقة النووية، لتدريب المتدربين من الدول الإفريقية والعربية، ورحبت الوكالة بالتعاون في ذلك الأمر. 

 

الاتحاد الأوروبي مصطفى بكري روسيا توليد الكهرباء قناة صدي البلد

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