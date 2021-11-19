طارق الشيخ: مؤدي المهرجانات عناصر فاسدة

طالب المطرب الشعبى طارق الشيخ، نقابة المهن الموسيقية بمقاضاة مؤدي المهرجانات للحد من انتشار هذه الظاهرة والارتقاء بالذوق العام للجمهور ومحاربة الإسفاف والكلمات الإباحية المنتشرة في المهرجانات.

وأضاف طارق الشيخ، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أغاني المهرجانات تهدم القيم والعادات التي نشأ عليها المجتمع، لافتا إلى أن كلمات الأغاني تعرضهم للمسائلة القانونية.

وتابع طارق الشيخ: “مؤدي المهرجانات لازم يتحبسوا عشان يكونوا عبرة وننقي المجتمع من العناصر الفاسدة”، مشيدا بقرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف 19 مؤدي مهرجانات، مطالبا بمنح الضبطية القضائية للمسؤولين في نقابة الموسيقيين.

