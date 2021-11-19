أمجد الوكيل: المحطات النووية تتطلب عنصرا بشريا مدربا على أعلى مستوى.. فيديو

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن فريق العمل المشرف على المحطة النووية فاز بجائزة المركز الأول في التميز الحكومي من بين أكثر من 108 فريقا تقدموا للمسابقة.

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز فريق المحطة النووية بالجائزة يؤكد على حسن انتقاء العناصر البشرية، وتقسيم العمل دون تدخل مع وجود تكامل، وتحقيق الإنجاز على الأرض.

تتطلب عنصرا بشريا

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن المحطات النووية تتطلب عنصر بشري مدرب على أعلى مستوى، وهو ما نسعى إليه في الوقت الحالي، مضيفا أن هيئة المحطات نظمت المنتدى العربي الخامس لآفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية، في 2019 برعاية رئيس الوزراء، وكان هو الأكبر في تاريخه.

