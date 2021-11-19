مشروع مودة: استطعنا الوصول لـ أكثر من 240 ألف شاب وفتاة.. فيديو

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، بوزارة التضامن، إن برنامج مودة يعمل على تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكافة المعلومات والمعارف الممكنة، لتمكينهم من بناء حياة أسرية سليمة، إضافة إلى المحافظة على استمراريتها.



وأضافت "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “المشروع بدأ في مارس عام 2019 وكان بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية، نتيجة المعلومات المقلقة التي جاءت من مركز التعبئة والإحصاء حول زيادة نسبة الطلاق”.



وأوضحت، أن البرنامج يستهدف الشباب المقبل على الزواج بين 18- 25 سنة، ولدى وزارة التضامن 118 مكتب توجيه استشارات أسرية لمتابعة الحالات.



وأشارت راندا فارس، إلى تنظيم أكثر من 2300 فعالية حتى الآن، والوصول لأكثر من 240 ألف شاب وفتاة".



وأكدت أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي المقبلين على الزواج، من أجل تأهيلهم قبل الزواج، متابعة: "تم فحص مؤشرات الطلاق والخروج بمحتوى علمي تدريبي تم إعداده من قبل مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين".

