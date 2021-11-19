عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة.. فيديو

الدكتور أمجد الوكيل،
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة إدارة الطاقة النووية، إن تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر نوفمبر شهر سعيد لهيئة المحطات النووية خاصة يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر والذي يوافق توقيع الاتفاقيات الإطارية بين مصر وروسيا الاتحادية وذلك من أجل تحقيق الحلم المصري في إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء.

تريد إلحاق مصر بالنادي النووي السلمي

أشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن الجهود السياسية تريد إلحاق مصر بالنادي النووي السلمي، كما هناك عدد من العوامل الأخرى مثل حسن اختيار الشريك الاستراتيجي القادر على نقل التكنولوجيا السلمية إلى مصر ممثل في روسيا الاتحادية، وعدد أخر من العوامل من ضمنها المتابعة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة كما توجد كوادر بشرية ناجحة في ذلك المجال.
 

مصطفى بكري مجلس الوزراء الكهرباء رئيس مجلس الوزراء توليد الكهرباء

ترشيحاتنا

بعد 15 عامًا في دفة القيادة.. إقالة أوسكار تاباريز من تدريب أوروجواي

السفير البريطاني بالقاهرة: شكرا للمصريين على الترحيب الحار بزيارة الأمير تشارلز

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة.. فيديو

مأساة أسرة في كرداسة.. أطفال يتناولون اللحوم "نية" ويتعرضون لحالات تنمر لا تنتهي

دراسة: ارتفاع حالات المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

الصغرى 15.. الأرصاد تنبه : جهزوا الشتوي.. فيديو

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ