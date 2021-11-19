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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنجازات حكومية في ملف الأجور والمعاشات خلال 7 سنوات.. تفاصيل

صدى البلد

علي مدار الـ 7 سنوات السابقة نجحت الحكومة في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتحسين هيكل الأجور والمعاشات لمواجهة زيادات الاسعار و مواكبة اعباء الحياة لفئات الموظفين من القطاعين الحكومي والخاص و أصحاب المعاشات

زيادات الأجور 

رفعت الحكومة من مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة من 213.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 لتصل لـ 361.1 مليار جنيه في العام المالي الجاري بمعدل نمو بلغ 68.9% بزيادة147.4 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور

خلال العام 2014/2015 كان الحد الأدني للاجور 1200 جنيها للعاملين بالدولة ثم تم رفعه إلي 2000 جنيها بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2019، وزيادته مرة ثانية ليصل لـ 2400 بحد أدني في مارس 2021 علي أن يتم تفعيله اعتبارا من يوليو 2021 للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وأقر الرئيس في مارس الماضي زيادات الأجور و العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة من بينها علاوة دورية 7% علي الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 13% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما يتم منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واصحاب القوانين والكوادر الخاصة بحد أدني 75 جنيها من الراتب الأساسي.

وبلغت تكلفة زيادات الحد الأدني للأجور و الحوافز المقررة بقرار جمهوري نحو 24.5 مليار جنيه بالاضافة لـ 1.5 مليار جنيه تكلفة نقل العاملين بالدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

ورفع المجلس القومي للأجور الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل لـ2400 جنيها اعتبارا من أول يناير القادم مع اقرار علاوة بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، اعتبارا يوليو2021.

زيادات المعاشات

ساعدت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدني للمعاش من 450 جنيها في 2014 ليصل لـ 900 جنيها اعتبارا من يوليو 2021 بزيادة تبلغ 450 جنيها بنمو بلغ 100%.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2021، 5 علاوات لأصحاب المعاشات من عام 2006 حتى 2010، بتكلفة 35 مليار جنيه علي الموازنة العامة للدولة بمعدل 7 مليارات جنيه كل سنة مالية من أول عام 2006/2007 حتي عام 2015/2016.

وقامت الحكومة اعتبارا من يوليو الماضي، بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم  خلال الفترات المذكورة، فموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن معدلات زيادة المعاش الشهري ارتفعت بمعدل 14% بعد تلك الزيادة والمقرر صرفها من صناديق المعاشات.

وتحملت الموازنة العامة للدولة صرف استحقاقات أصحاب المعاشات بقيمة 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، ضمن الاجراءات الخاصة بسداد مديونات صناديق المعاشات ضمن البرتوكول الموقع بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، إذ بلغت جملة ما تم سداده للتأمينات بنهاية مارس الماضي 120.4 مليار جنيه من أصل 160.5 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الجاري.

الاجور المعاشات الحد الأدنى للأجور زيادة المعاشات الأسعار

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