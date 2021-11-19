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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط محاولتى تهريب أسلحة بيضاء وصواعق كهربائية وعملات ذهبية في المطار.. صور

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية والعملات الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 واتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبين حاولا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجابا بالنفى .

وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكبين

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب بتكليف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا، فتم ضبط 9 صواعق كهربائية و 3 خناجر ذات نصل و 2 مطواة بحوزة الراكب الأول وصاعق كهربائي بحوزة الثاني، محظور حيازتهم كما أفاد بذلك المقدم محمد شاهين من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار .

وفى المحاولة الثانية وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت  استوقف عبد الرحمن الصياد أحد الركاب ، بتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد تلاحظ له وجود عملات معدنية داخل حقيبة يد الراكب.

وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي الصالة بتكليف إبراهيم الدسوقي بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود  14 عملة معدنية ذهبية .

وبالعرض علي مركز الوحدات الاثرية بمطار القاهرة الدولي برئاسة هناء المشهور المدير العام والتي قامت بتشكيل لجنة من كل من ريهام عطية و احمد عليوة و سماح حسين ، جاء تقريرهم بوجود إحدي العملات الذهبية تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 واتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة تصادر لصالح وزارة السياحة والآثار، و 13 عملة ذهبية مختلفة الأحجام والأشكال حديثة لا تخضع لقوانين حماية الآثار .

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين الأول والثاني، وحجز العملة الذهبية لحين استلام وزارة السياحة والآثار وباقي العملات لحين إتمام الإجراءات الجمركية، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الأول والثاني للنيابة المختصة للتحقيق.

مطار القاهرة الدولي الحماية المدنية مطار القاهرة رجال الجمارك أسلحة بيضاء

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