كامالا هاريس.. حكاية امرأة تولت رئاسة أمريكا ساعة وربع .. ماذا فعلت ؟

ساعة و٢٥ دقيقة فقط كانت مدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتعت بها كامالا هاريس اليوم الجمعة بعد نقل الرئيس الامريكي جو بايدن صلاحيات سلطته لها خلال فترة خضوعه لفحص طبي بموجب الدستور.

تفويض رئاسي

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نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، صلاحيات سلطته الرئاسية إلى نائب الرئيس كامالا هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة، حيث خضع لفحص تنظير القولون الروتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

حيث تم إرسال الرسائل إلى السناتور باتريك جوزيف ليهي، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، في الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ووصلت كامالا هاريس الى البيت الأبيض تزامنا مع إجراء الرئيس الأمريكي الفحوص الطبية.

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وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس استأنف مهامه الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن بايدن سيجري الإجراء في مركز والتر ريد الطبي كجزء من علاجه الطبي السنوي.

وقالت بساكي: "كما كان الحال عندما أجرى الرئيس جورج دبليو بوش نفس الإجراء في عامي 2002 و 2007 ، وفي أعقاب العملية المنصوص عليها في الدستور ، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة وجيزة من الوقت عندما يكون تحت التخدير وستعمل نائبة الرئيس من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

وقالت بساكي إن البيت الأبيض سيصدر ملخصًا لنتائج فحص بايدن الجسدية في وقت لاحق اليوم الجمعة.

رئيس لمدة ساعة وربع بموجب الدستور

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وحصلت هاريس على لقب "الرئيس بالإنابة" لمدة ساعة و 25 دقيقة بموجب القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي تم التصديق عليه في عام 1967 ولم يتم العمل بهذه الفقرة رسميا سوى مرتين فقط من قبل، عندما أجرى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عملية منظار للقولون استأصل خلالها ٥ زوائد في القولون وقد استأنف بوش مهام عمله بعد أن نقلها خلال خضوعه لتأثير المخدر لنائبه ديك تشيني.

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وينص القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للرئيس إرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ يعلن فيه أنهم غير قادرين على القيام بصلاحيات وواجبات منصبه، و إلى أن يرسل إليهم إعلانًا مكتوبًا بخلاف ذلك ، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه الصلاحيات والواجبات كرئيس بالنيابة

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وكان هناك امرأة أخرى حصلت على منصب الرئيس بالإنابة ألا وهي إيديث زوجة الرئيس وودرو ويلسون ، التي تولت السلطة التنفيذية بعد تعرض زوجها لسكتة دماغية في عام 1919.

من هي كامالا هاريس

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وُلدت كامالا هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرين؛ من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي.

وبعد انفصال والديها، نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية العازبة، شيامالا غوبالان هاريس، وهي باحثة في مجال بحوث علاج السرطان وناشطة مدنية.

كانت كامالا على ارتباط وثيق بتراثها الهندي، وقد رافقت والدتها لزيارة الهند عدة مرات لكنها تقول إن والدتها تبنت ثقافة السود في أوكلاند، وغمرت ابنتيها؛ كامالا وأختها الصغرى مايا، بتلك الثقافة.

وكتبت في سيرتها الذاتية: "الحقيقة هي أن والدتي أدركت جيداً أنها كانت تربي ابنتين سوداوين".

وأضافت: "كانت تعلم أن موطنها الجديد الذي قررت الانتماء إليه، سينظر إلي ومايا على أننا فتاتين سوداوين، لكنها كانت تصر على التأكد من أننا سنصبح امرأتين سوداوين واثقتين و وفخورتين بنفسيهما".

وعاشت كامالا في سنواتها الأولى فترة قصيرة في كندا أيضاً، عندما عملت والدتها في التدريس في جامعة ماكجيل، فسافرت وشقيقتها الصغرى معها، ودرستا في مدرسة في مونتريال لمدة خمس سنوات.

ثم التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد ، إحدى الكليات والجامعات البارزة التي يدرس فيها السود تاريخياً في البلاد، والتي وصفتها بأنها من بين أكثر الخبرات التي حصلت عليها في حياتها وساهمت في بنائها وتكوينها.

وتقول هاريس إنها دائماً كانت منسجمة مع هويتها العرقية وتصف نفسها ببساطة بأنها "أمريكية".

وفي عام 2019 ، قالت لصحيفة "واشنطن بوست" إنه لا ينبغي أن يضطر السياسيون إلى حصر أنفسهم في حيز التصنيفات التي يفرضها لونهم أو خلفيتهم الاجتماعية. وأضافت: "كانت وجهة نظري هي: أنا كما أنا، ومتصالحة مع ذاتي، قد تحتاج إلى معرفة ذلك، لكنني مرتاحة للتعامل مع الأمر".

دخلت كامالا هاريس التاريخ اليوم الأربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١ بأدائها اليمين نائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتصبح أول امرأة وأول أمريكية سمراء البشرة وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة.