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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مبادرة مودة للمخطوبين تجعل الشباب قادرا على إدارة شئونه الأسرية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن اطلاق مبادرة تستهدف تدريب المخطوبين بمراكز الشباب فى بعض المحافظات، من المبادرات الهامة التي تستهدف تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة من أجل أن يكونوا قادرين على إدارة شئونهم الاسرية بشكل سوي.

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وأشارت اسحق في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى ضرورة توجيه الدعم الكافي لمبادرة مودة للمخطوبين، لضمان نجاحها واستمرارها، إضافة غلى ضرورة تدعيم القائمين عليها وامدادهم بكافة المعلومات والخدمات حتى ينجم عن المبادرة تاثير ايجابي لأفراد الأسرة.

 

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، علماً بأن التدريبات بدأت انطلاقها من من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفى إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصرى.

التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج وزيرة التضامن

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