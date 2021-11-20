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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان | الاعتداء على العاملين بالمستشفى يعرضك للحبس 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. كيف كفل القانون المصري حقوق الحيوان

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

احذر.. الاعتداء على العاملين بالمستشفى يعرضك للحبس 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
 

تطرح فيه آراءهم وقضاياهم.. طاقة النواب: عودة منتدى الشباب رسالة مصرية للعالم

 

بعد تصريحات رئيس شباب النواب.. الحبس والغرامة لمن يرتكب هذه الأفعال بـ «الملاعب»

 

الموافقة على 3 قوانين.. حصاد مجلس النواب من 14 إلى 18 نوفمبر

 

وكيل رياضة الشيوخ: الاعتماد على مراكز الشباب لتدريب المخطوبين يؤكد أهميتها الاجتماعية

 

رئيس سياحة النواب: زيارة الأمير تشارلز وزوجته للمناطق الأثرية بمصر مهمة وتروج للسياحة عالميا


بعد تبرع محمد صلاح لجمعيات الرفق بها..كيف كفل القانون المصري حقوق الحيوان

 

برلماني: أحزاب المعارضة تهدف إلى تحقيق التنمية ودعم الديمقراطية

مجلس النواب أخبار البرلمان الحبس والغرامة حقوق الحيوان مراكز الشباب الديمقراطية

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