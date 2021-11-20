حبس 4 أشخاص لسرقتهم مواد بناء من العاصمة الإدارية

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من العاصمة الإدارية.

وكات قد كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات سرقة مواد بناء من العاصمة الإدارية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها عدد 13 شداد حديد "مختلف الأحجام"- عدد 85 مقص معدني.



و بمناقشتهم أمام الجهات الأمنية في القاهرة، عن مصدر المضبوطات ، إعترف إثنين منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بإسلوب المغافلة واستعنا بالآخرين لنقل المسروقات المستولى عليها إلى أحد المخازن.

وباستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.