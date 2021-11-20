حبس شخص لحيازته 2 كيلو حشيش وسلاح أبيض بالسلام

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وسلاح أبيض "مطواة داخل سيارته بمنطقة السلام.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كمية من المخدرات والسلاح داخل سيارة في القاهرة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة حال استقلاله إحدى السيارات "مستأجرة"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالي – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتـه غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأقر بـحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه، والسيارة لتسهيل تحركاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.