أخبار التوك شو | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار.. هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هل انتقال عضو من الخنزير إلى الإنسان حلال أم حرام.؟.. مفتي الجمهورية يجيب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه مع التقدم العلمي والبحث، ولا نجد بدائل للعضو المأخوذ من الخنزير، أصبحت الضرورات تبيح المحظورات.

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد على مدار اليومين القادمين.

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن قرارات وقف عدد من مؤدي المهرجانات صدر منذ شهرين تقريبا، ومؤخرا تم طلب قائمة بأسماء الموقوفين عن الغناء والذين لا تتعامل معهم النقابة لأنهم ليسوا مسجلين بها.

الأمطار بدأت بالفعل.. محافظ الإسكندرية يوضح موعد عودة الطلاب للمدارس

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إستعدادت المحافظة للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة، إنه تم تجهيز عربات شفط من قبل المحافظة، وذلك من أجل التعامل مع نوات سقوط الأمطار المقبلة.

الصغرى 15.. الأرصاد تنبه : جهزوا الشتوي.. فيديو

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية يوم غد السبت وتؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية خاصة السواحل الشمالية.

دقايق معدودة.. ٱستاذ حالات حرجة: ياريت عندنا هليكوبتر تنقله للمستشفى | تفاصيل

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن علاج جلطة الرئة والشريان التاجي، يعتمد على الوقت الذي يتوجه المريض فيه للمستشفى.



الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الحرارة تنخفض غدا ما بين 4 إلى 5 درجات عن الأسبوع الماضي.

رئيس هيئة الطاقة النووية يكشف عن موعد إطلاق أول مفاعل نووي.. فيديو

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، إن المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها، مؤكدا أن أول مفاعل نووي سيتم اطلاقة في 2028.



حبات البرد.. تحذير عاجل من الارصاد بشأن طقس السبت والأحد (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والامطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة، مؤكدا أن البلاد مقبلة على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.