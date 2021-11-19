الرئيس التونسي: الآلاف عُينوا بمؤسسات الدولة بشهادات مزورة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الآلاف تم تعيينهم بمؤسسات الدولة بشهادات تحمل أختاماً غير صحيحة وبتواطؤ بعض الجهات.

وأضاف قيس سعيد عقب لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أنه تم في السنوات الأخيرة انتداب الآلاف بشهادات مزورة أو بشهادات تحمل أختاما غير صحيحة، بناءً على انتماءاتهم وولائهم، وبتواطؤ من الجهات التي مكنتهم من هذه الشهائد.

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون القضاء في موعد مع تاريخ للنظر في قضية هذه الانتدابات، ولتطهير البلاد.

وأشار قيس سعيد إلى أنه يمكن تطهير البلاد قبل تطهير كل مؤسسات الدولة من الذين أرادوا أن يسقطوا الدولة ويعبثوا بمقدراتها، على حد قوله.

وأوضح الرئيس قيس سعيد أن هذا القانون "وضع لبيع الأوهام واحتواء الغضب"، في إشارة إلى قانون صدر في أغسطس 2020 منح أولوية الانتداب لخريجي الجامعات العاطلين.

بدوره، قال النصيبي إن "الجهات التي أصدرت قانون الانتداب في القطاع العام لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل".

وأضاف "سعيد أكد أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، وقال بوضوح إنه لا يبيع أحلاما زائفة".