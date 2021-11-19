خالد سرحان: اتربينا على أعمال محمد صبحي.. وأشرف عبد الباقي رجع الناس للمسرح | فيديو

قال الفنان خالد سرحان، إن “الفنان أحمد السقا جدع وشهم وحبيب الناس كلها، وكريم عبد العزيز شربات، وهنيدي اشتغلت معاه في عملين، وقعدته كوميدية جدا، ويحب القافية”.

وأضاف خالد سرحان، خلال لقاء له لبرنامج "سبوت لايت"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “شيرين سليمان"، أن الفنان اشرف عبد الباقي رجع الناس تخش المسرح مرة تانية، وأيضا الفنان الكبير محمد صبحى اتربينا على أعماله بالمسرح.

وتابع خالد سرحان، أن “فكرة الجوائز في مصر مش 100% حقيقية ودخلت في موضوع بيزنس شوية، فالجائزة لا بد أن يكون بها نقاد ومشاهدات ومقارنة بين الأعمال، والموضوع علمي وفني بحت”.

أعتز بجميع الجوائز

وأشار خالد سرحان إلى أنني اعتز بجميع الجوائز التي حصلت عليها.