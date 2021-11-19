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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: من يقصر في عمله يأكل سحتا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ب 90 من القيادات الوسطى على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، وذلك لمناقشة بعض جوانب العمل الدعوي والإداري والقضايا الآنية ، والاستماع إلى رأي هذه القيادات الميدانية في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون المساجد والعمل الدعوي بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف و الدكتور  أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزه ، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. 
 

وزير الأوقاف: النص المقدس شيء والفكر البشري أمر آخر

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور ، أن وزارة الأوقاف تهتم بالأئمة شكلا ومضمونًا من حيث توفير الزي اللائق بهم والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب التراكمي النوعي المتميز ، مؤكدًا أن هناك  طفرة في المستوى الثقافي للأئمة ، وأنه قد أسعده كثيرًا تقدم مستوى الأئمة العلمي من خلال مشاركتهم في المسابقات المتنوعة التي تعقدها الوزارة ومن هذه المسابقات مسابقة القراءة الحرة ، حيث تم اختيار أمهات الكتب مثل كتب: (المجموع للإمام النووي- والخصائص لابن جني-  ومغني اللبيب لابن هشام - وبغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي )، واجتاز عدد كبير من الأئمة اختباراتها بتميز كبير.

وأشار  جمعة إلى أن قرار منع وضع أي صناديق التبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد ، كما أكد  خلال اللقاء أن من يقصر في عمله يأكل سحتًا ، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفي اختلاس معنوي للمال ، وعلى الجميع تحري الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.


وفي كلمته أكد الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بأنه يشهد من خلال متابعته المستمرة لمسيرة الدعوة أن الدكتور محمد مختار جمعة  أعاد للمسجد مكانته وللإمام هيبته وللمنبر منزلته ، وذلك بتأهيل الإمام تأهيلا علميا رائعًا وملموسًا على أرض الواقع وأعاد للمنبر منزلته ، فقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة ، ولمعاليه بصمة واضحة في النهضة الحقيقية للجمهورية الجديدة ، وأن أئمة الأوقاف الآن علماء ومن أهم ركائز المجتمع .
 

وفي كلمته أشاد اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزه بجهود وزير الأوقاف الدعوية ، مبينًا أن المسجد أصبح منارة وأن الإمام قد استعاد مكانته في المجتمع .

وزير الاوقاف الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صناديق التبرعات

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