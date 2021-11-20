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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موعد إطلاق أول مفاعل نووي ..الرئيس السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية.. الدكتور أمجد الوكيل: محطات الضبعة ستكون مزارا سياحيا على البحر المتوسط

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية

رئيس هيئة الطاقة النووية:

الرئيس السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية

 يكشف عن موعد إطلاق أول مفاعل نووي

تثقيف الأطفال في الطاقة النووية بأفلام كارتون
العوامل الجيولوجية كانت وراء اختيار الضبعة مكانا للمحطات النووية

عرضنا خطة الإمداد البشري في الطاقة النووية على الرئيس السيسي

 

كشف  الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية عن العديد من الملفات والأسرار الخاصة حول خريطة الطاقة النووية .

 

وأكد ان  الرئيس السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية، إضافة إلى أن أول مفاعل نووي سيتم اطلاقة في 2028.

 

و أشار أيضا إلى إن روسيا من أكبر دول العالم في انشاء المحطات النووية، مؤكدا أنه تم اختيار روسيا لقدراتها الهائلة في إنشاء المحطات النووية على مستوى العالم.

 

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، إن المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها، مؤكدا أن أول مفاعل نووي سيتم اطلاقة في 2028.

 

وأضاف  أمجد الوكيل، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المفاعلات الروسية تميز بإمكانيات هائلة وقوة تحمل عالية.

 

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية،  أن محطات المفاعل النووي بالضبعة ستكون مزارا سياحيا جاذبا . 

 

 النفايات النووية

 

وأشار أمجد الوكيل إلى أن ، هناك استراتيجية دقيقة للتعامل مع النفايات النووية، مؤكدا انه نحرص أن نتخلص منها بطريقة أمنة.

 

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، إن التقدم في مجال الطاقة النووية يعكس مدى قوة الاستقرار السياسي للدولة، مؤكدا أن استخدام الطاقة النووية يزيد من التقدم الصناعي في الدولة.

 

وأضاف أمجد الوكيل، ، أن العوامل الجيولوجية كانت وراء اختيار الضبعة مكانا للمحطات النووية.

 

وتابع أمجد الوكيل، أن هناك استراتيجية دقيقة للتعامل مع النفايات النووية، مؤكدا أنه نحرص أن نتخلص منها بطريقة آمنة.

 

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، أن شهر نوفمبر دائما ما يشهد أحداث قوية في مجال الطاقة النووية.

 

وأضاف أمجد الوكيل،  أن الرئيس السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية.

وتابع أمجد الوكيل، أن مشروعات الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فقط ، مؤكدا أن  الطاقة النووية تعكس مدى قوة الدولة على المستوى الاقتصادي.

 

فوائد متنوعة كبرى

 

وأشار  رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية إلى أن هناك فوائد متنوعة كبرى تعود على الدولة من خلال الطاقة النووية .


 قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية ، إنه عرضنا خطة الإمداد البشرى في الطاقة النووية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن البرنامج النووي في مصر لا يعتمد على طاقة واحدة.
 

وأضاف  أمجد الوكيل، ، أنه موقع الضبعة سيضم إنشاء 4 محطات نووية أخرى.

 

وتابع  رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، أنه من الممكن أن يتم إضافة محطات نووية جديدة في المستقبل.
 

وأشار أمجد الوكيل إلى أن  المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها، مؤكدا أن أول مفاعل نووي سيتم اطلاقة في 2028.

 

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية ، إن روسيا من أكبر دول العالم في انشاء المحطات النووية، مؤكدا أنه تم اختيار روسيا لقدراتها الهائلة في إنشاء المحطات النووية على مستوى العالم.

وأضاف  أمجد الوكيل،، أنه نهدف إلى زيادة التوعية لدى الأجيال الجديدة عن الطاقة النووية.

 

وتابع أمجد الوكيل، أنه نأمل في إعداد فيلم كرتون  من أجل نشر الثقافة النووية لدى الأطفال، مؤكدا أيضا أن علاقاتنا مع العلماء المصريين في الخارج مستقرة للاستفادة منهم.

نتواصل بشكل مستمر مع العلماء

 

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية إلى أنه نتواصل بشكل مستمر مع العلماء في الداخل والخارج للاستفادة من خبراتهم. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل الطاقة النووية

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