منذ عام 1992.. خبير أمن معلومات: ميتافيروس فكرة قديمة وسيؤدي للانعزال الكلي عن الواقع

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير امن المعلومات، أن "الميتافيرس" ليس فكرة جديدة ولكنها فكرة قدمية منذ عام 1992، وتهدف الى الانغماس الى العالم الافتراضي بشكل عام الذي يتم العمل عليه من أثناء ظهور الانترنت، قائلا: "هناك هاجس قديم لدى البعض من العيش فى العالم الافتراضي وده سيسبب الانعزال عن العالم الواقعي بشكل كلي وهو ما يرغبون في الوصول اليه".

وأضاف الدكتور محمد الجندي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن انتشار "الميتافيرس" سيتطلب بعض الوقت لانتشاره ويستهدف الاجيال القادمة التي ستعيش في هذا العالم الافتراضي، مؤكدا ان الميتافرس هدفها تحقيق مليارات مادية خلال الفترة المقبلة.



وتابع: "صناعة التكنولوجيا تتطلب علم وخبرات تراكمية وأموا ضخمة، وشركة فيس بوك استحوذت على شركة نظارات لهذه الموضوع والفترة القادمة سيكون هناك استحواذات ضخم، وهذا العالم الافتراضي أضراره كثيرة وليس كله سلبيا"، موضحا أننا في مصر نستثمر فى استخدام التكنولوجيا وليس صناعتها.