رؤية إخراجية مميزة.. نسمة محجوب: أعمال والدي كانت سابقة عصره

قالت نسمة محجوب ، إن والدها تميز بتطور فكره دائما ورؤيته الإخراجية فى كافة أعماله الدرامية وكانت تسبق عصره خاصة فى فى فيلم الرقص مع الشيطان والتى كانت قصته تدور فى اطار الخيال العلمى .



وأضافت نسمة محجوب، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة، أن والدها لديه رؤية اخراجية مميزة طيلة الوقت وحتى الآن عند رؤية الأعمال الفنية .



ولفتت نسمة محجوب ، إلى أنها تعلقت بفكرة ستار أكادمى منذ انطلاقه معقبة " الموضوع خطفنى " مشيرة إلى انها نجحت فى النهاية باقناع والدها بالأمر والذى حرص على متابعة كافة خطواتها بالمسابقة خاصة ان علاقةصداقة وطيدة تربطنى بوالدى .