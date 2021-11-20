لنا الله.. أول تعليق لـ هاني مهنا على أزمة منع مطربي المهرجانات.. فيديو

علق الموسيقار الكبير هاني مهنا، على حالة الجدل الدائرة بشأن منع مغني المهرجانات من الغناء، قائلا :"اريد ان اتحدث عن زاوية في هذا الموضوع في غاية الأهمية وهي تطعيم الناس".

وقال هاني مهنا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه لدينا كارثة بأن التربية الفنية ليست موجودة في المدارس، لافتا إلى أنه حاولت بشكل جدي خلال عملي وكيل في المهن الموسيقية لحل هذه الازمة الحقيقة.

وتابع الموسيقار الكبير هاني مهنا، أنه أننا تخرجنا على يد عظماء في مجال الفن صنعت لنا ذوق حقيقي ووعي كامل، مستدركا أن بناء الإنسان اهم شيء وهذا الأمر نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلينا جميعا العمل عليه وتطعيم الناس.

وأكمل الموسيقار الكبير هاني مهنا، أنه بعد إغلاق حصص التربية الوطنية أصبح لدينا شتات حقيقي، مستدركا انه :" لنا الله في هذا الجيل وعلينا إنقاذ الاجيال القادم وهذا الامر أحدث فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".



