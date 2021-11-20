أطول خسوف للقمر منذ حوالي 600 سنة.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل أطول خسوف للقمر منذ حوالي 600 عام .



ووفقا للتقرير فإنه من المرتقب أن يتمتع سكان أمريكا الشمالية والجنوبية وشرق آسيا وأستراليا، الجمعة بمشاهد خسوف شبه كامل للقمر ويعتبر هذا الخسوف الأطول زمنيا منذ عام 1440.

وسيتسمر الخسوف لحوالي 3 ساعات ونصف ،ويحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين القمر والشمس، مما يجعل الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر.



وقالت وكالة ناسا إن ما يصل إلى 99.1 في المئة من القمر سينتقل إلى أحلك جزء من ظل الأرض، أو الأومبرا، مما يجعله خسوفا قمريا "شبه كامل .