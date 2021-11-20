كلمات تجيب إحباط..أول تعليق لعمرو أديب على قرار نقابة الموسيقيين بشأن المهرجانات

بقالي أسبوع بسمعها..

علق الاعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل الدائرة بشأن منع مغني المهرجانات من الغناء، بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"بقالي اسبوع بسمع اغاني المهرجانات عمدا عشان افهم اللي بيحصل تحت، وسمعت حاجة مختلفة وليس ألفاظ خارجه وسمعت كلام عن الغضب والانتقام والأحباط وعلينا الحذر من هذا الأمر.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، إن الذوق العام مختطف ولا احد يلوم احد، مشير إلى أن هناك شخص آخر مسيطر على ٦٠٪ من ما يسمعه الشباب وهذا الأمر لا يمكن يمر وعلينا الحذر كل الحذر.

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"الحقيقة أن المعركة كده من يأخذ الأذن، واتفرجت على حفلة كانت عاملة زي ماتش الكورة والشباب اللي حضروا الحفلة كانوا حافظين الاغاني كلمة كلمة".

