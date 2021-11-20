خالد سرحان: أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة مسرح.. فيديو

قال الفنان خالد سرحان، إن الفنان أشرف عبد الباقي نجح في إعادة المتفرجين مجددا لمشاهدة المسرح مجددا متابع: «أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة المسرح».



أضاف خالد سرحان، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يهوي مشاهدة الأعمال الأجنبية التي تشتمل على قتل وضرب أو الخيال العلمي.

وأشار خالد سرحان إلى أنه يتعلم فن التشخيص من الفنان العالمي توم هانكس فهو عبقري فن تشخيص، وغيرهم من نجوم العالم، حيث يهوي مشاهدة الأعمال الدرامية في الأعمال الأجنبية.

خالد سرحان يوضح تفاصيل علاقته بالزعيم عادل إمام وأهم الأعمال التي قدمها معه

وأوضح خالد سرحان ، أن الزعيم عادل إمام عرفه على ابنه المخرج رامي إمام مؤكدا أنه قدمت اعمالا مع الزعيم عادل أمام أهمها “مأمون وشركاه” و “التجربة الدنماركية” و “السفارة في العمارة” الذي يعد أحب الأعمال إلى قلبي.

وتابع : "انا كنت بسافر مع عادل إمام ، وهو فنان له جماهيرية كبيرة خارج مصر ويعشقون عادل إمام خاصة في الدول العربية.

وأكمل خالد سرحان، أن مسلسل مأمون وشركاه تعبت فيه ، و"كنت أؤدي دور كبير مع الفنان عادل إمام والذي تناول كوميديا من نوع خاص.