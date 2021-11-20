عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد سرحان: أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة مسرح.. فيديو

خالد سرحان
خالد سرحان

قال الفنان خالد سرحان، إن الفنان أشرف عبد الباقي نجح في إعادة المتفرجين مجددا لمشاهدة المسرح مجددا متابع: «أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة المسرح».


أضاف خالد سرحان، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يهوي مشاهدة الأعمال الأجنبية التي تشتمل على قتل وضرب أو الخيال العلمي.

 

وأشار خالد سرحان إلى أنه يتعلم فن التشخيص من الفنان العالمي توم هانكس فهو عبقري فن تشخيص، وغيرهم من نجوم العالم، حيث يهوي مشاهدة الأعمال الدرامية في الأعمال الأجنبية.

 

خالد سرحان يوضح تفاصيل علاقته بالزعيم عادل إمام وأهم الأعمال التي قدمها معه

 

وأوضح خالد سرحان ، أن الزعيم عادل إمام عرفه على ابنه المخرج رامي إمام مؤكدا أنه قدمت اعمالا مع الزعيم عادل أمام أهمها “مأمون وشركاه” و “التجربة الدنماركية” و “السفارة في العمارة” الذي يعد أحب الأعمال إلى قلبي. 

 

وتابع : "انا كنت بسافر مع عادل إمام ، وهو فنان له جماهيرية كبيرة خارج مصر ويعشقون عادل إمام خاصة في الدول العربية.

 

وأكمل خالد سرحان، أن مسلسل  مأمون وشركاه تعبت فيه ، و"كنت أؤدي دور كبير مع الفنان عادل إمام والذي تناول كوميديا من نوع خاص.

 

خالد سرحان اشرف عبد الباقي المسرح سبوت لايت صدى البلد

ترشيحاتنا

بالتورتة والشموع.. أسرة اسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي داخل منزلها.. شاهد

كيفية صلاة الشروق للنساء .. أحكامها وأجرها كما أخبر النبي

فاوتشي: الأطفال حتى 5 سنوات مؤهلون لتلقي لقاح كورونا بحلول الربيع

بالتورتة وعلم مصر.. مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس..صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

محمد صلاح يتفوق .. تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

بسرعة جنونية.. سيارة نقل تحطم ملاكي وربع نقل أعلى الدائري باتجاه المعادي

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ