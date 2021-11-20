اشتباكات عنيفة بين الأمن الفلسطيني ومسلحين في جنين.. فيديو

أفادت شبكة "إرم نيوز" باندلاع اشتباكات عنيفة فجر اليوم السبت، بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين، بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن ”اشتباكات وقعت بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في مخيم جنين، تحولت إلى مواجهات عنيفة حيث تبادل الطرفان إطلاق نار كثيف“.

ولم تصدر حتى الآن، أي تصريحات رسمية بشأن الاشتباكات أو إن تسببت بخسائر بالأرواح.

واندلعت المواجهات المسلحة، عقب إطلاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقنابل الغاز لتفريق عدد من الشبان اعترصوا إحدى الدوريات التابعة للسلطة الفلسطينية، قبل أن يصل عدد من المسلحين ويتبادلون إطلاق النار مع عناصر الأمن الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو، قيام مجموعة من الشبان بإلقاء الحجارة على مركبة تابعة للأجهزة الأمنية دخلت مخيم جنين، وسط ترجيح أن يكون احتجاجا على قرار رئاسي يقضي بإقالة جميع المسؤولين الأمنيين في محافظة جنين.

و قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من الشهر الماضي، إقالة جميع قادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، وتعيين مسؤولين أمنيين بدلاً منهم، على خلفية الخلل في ضبط الحالة الأمنية في المحافظة.

في أواخر الشهر الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة، بين مسلحين مجهولين وأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المنطقة الجنوبية بالخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث أدى إطلاق النار إلى إصابة محول الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة في مدينة الخليل.

كما شهدت مدينة جنين في وقت سابق من الشهر الماضي، إطلاق النار على العديد من مراكز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وعناصر أمنية فلسطينية.

وتأتي الاشتباكات المسلحة، في وقت تشهد به مناطق الضفة أسبوعيا مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.