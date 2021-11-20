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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استنونا في شارع 9.. رانيا يوسف وهدى الإتربي في وصلة رقص داخل السيارة

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت رانيا يوسف برفقة النجمة هدي الإتربي في وصلة رقص مستمرة داخل السيارة علي انغام  أغنية عدي الكلام لسعد مجرد و علقت قائلة : استنونا في شارع ٩.

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مسلسل " شارع ٩ " بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، أحمد وفيق، منة عرفة، ومن إخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم و من انتاج شركة الريماس و من المتوقع استكمال تصويره الأسابيع المقبلة .

 

وفي سياق أخر، كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عشقها للتمثيل منذ الصغر حيث بدأت المغامرة في سن 16 عاما ولذلك تفاضل دائما عملها ولا تنظر إلى البطولة المطلقة أو المساحة الخاصة بالدور الذى تقدمه.


وأضافت رانيا يوسف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أبحث دائما عن العمل الجيد والدور المؤثر الذى يضيف لى بغض النظر عن مساحته فى العمل.

 

وأوضحت رانيا يوسف : ان التمثيل والفن فى دمى حيث شاركت منذ صغرى مشهد صامت مع الفنان عادل إمام بفيلم “المنسى” والذى شاركت فى بطولته الفنانة يسرا وأحمد راتب وكان المشهد ضمن مجاميع داخل فيلا كرم مطاوع.
 

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها كانت حريصة على تنمية هذه الموهبة وتطويرها وحريصة أيضا على أن تتعاون مع كل ما هو حديث من أجل تطوير نفسها.

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